CU-voorman Segers glashelder: Point of no return nog niet bereikt

De partijleiders en hun secondanten hebben vandaag (dag 125 van de formatie) opnieuw een lange sessie op de agenda staan, van 10.00 uur tot 21.00 uur. ,,We praten langer door, dus wordt het spannender", aldus Segers vanmorgen bij aankomst bij het Johan de Witthuis in Den Haag. VVD-voorman Mark Rutte wil niet zeggen of hij inmiddels positiever is over de slagingskans van de formatie. ,,Maar ik ben optimistisch begonnen aan deze gesprekken."



De lange dagen zijn noodzakelijk, want deze week moeten er flink meters gemaakt worden. ,,We gaan door zolang het nodig is", aldus VVD'er Halbe Zijlstra. Volgens D66-leider Alexander Pechtold is het goed dat er zo veel wordt gepraat. ,,Dat dwingt ook tot besluiten nemen, er moeten knopen worden doorgehakt." De onderhandelaars trachten eind van de week een plaatje te hebben dat naar het Centraal Planbureau kan voor doorrekening, maar volgens ingewijden zit er nog altijd bar weinig schot in de formatie.