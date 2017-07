D66: Van der Staaij gaat veel te ver met opinie over euthanasie

Initiatiefneemster en Tweede Kamerlid Pia Dijkstra is glashelder over de opinie van Van der Staaij. ,,Suggereren dat je hier buiten je wil wordt doodgemaakt, is ver beneden de waardigheid van een fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Dat kun je gewoon niet maken! Laat ze in Amerika maar bezig zijn met fake news, daar hoeven wij niet aan mee te doen.”



De SGP is tegen euthanasie, dat weet en respecteert Dijkstra. ,,Maar om nou in een Amerikaanse krant te schrijven dat mensen zomaar worden doodgemaakt doordat onze artsen ze een zelfmoordpil toeschuiven? Dat doet geen enkel recht aan onze zorgvuldige wetgeving en is niet goed. Het is ook niet de manier om een debat te creëren. Dit vraagt om een zorgvuldige discussie. Die moeten we voeren op grond van de feiten en de wijze waarop de wet is weergegeven.”