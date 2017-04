Debat dubbele nationaliteit laait op

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dubbele paspoorten stoppen of inperken. PVV en CDA denken er het stelligst over: zij willen van de dubbele pas af. ,,Dan kunnen ze in ieder geval niet meer stemmen in een Turks referendum'', verklaart PVV-leider Geert Wilders. Hij belooft met een wetsvoorstel te komen dat een tweede nationaliteit verbiedt. ,,Zolang je Turk bent, moet je geen Nederlander kunnen worden. Een dubbele nationaliteit geeft op z'n minst de schijn van een dubbele loyaliteit.''