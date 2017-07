Den Bosch en andere Nederlandse gemeenten willen meer geld voor werkloze jongeren

Het gaat om jongeren die het speciaal of praktijkonderwijs hebben afgerond en voorheen vaak een wajong-uitkering kregen. ,,Ze kunnen niet op eigen kracht de arbeidsmarkt op. Wij willen ze graag naar werk begeleiden, maar het budget is steeds verder uitgehold’’, zegt de Eindhovense wethouder Staf Depla (PvdA). Samen met zijn collega’s Arjan Vliegenthart (SP) uit Amsterdam, Victor Everhardt (D66) uit Utrecht en Huib van Olden (CDA) uit Den Bosch trekt hij aan de bel.



De Inspectie SZW constateerde eerder al dat veel gemeenten jongeren niet coachen om aan het werk te gaan, omdat hen dat te veel geld kost. De gemeenten krijgen nu 1800 euro per persoon per jaar, terwijl ze voor de begeleiding 3500 euro nodig hebben. Ze vragen dit kabinet 82 miljoen euro extra uit te trekken per jaar.