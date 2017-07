Denk wil opheldering over in VS geweigerde Rotterdamse moslims

Ook vraagt de partij aan minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders om de Amerikaanse overheid aan te spreken op de manier waarop de jongens zijn behandeld. De twee zeggen meer dan tien uur te zijn vastgehouden op JFK Airport. Ze werden geboeid en urenlang ondervraagd. ,,Ze wilden weten naar welke moskee we gaan, of we extreme gedachten hebben. Ze hebben een hele backgroundcheck gedaan. Ze konden zelf zien dat we nog nooit met de politie in aanraking zijn geweest en jongeren juist proberen te motiveren. Toch zeiden ze uiteindelijk: 'Het voelt niet goed'.''



Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk wil zo snel mogelijk duidelijkheid. ,,Het is nog een vraagteken of er contact is geweest tussen de overheidsinstanties van de Verenigde Staten en Nederland om opheldering over deze gebeurtenis te verkrijgen. Nederlandse staatsburgers mogen niet de dupe worden van Trumps discriminatoire maatregelen.''