Dijksma: Spitsheffing voor treinreiziger is onlogisch

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) ziet helemaal niets in een spitsheffing op het spoor. De NS overweegt de maatregel om de drukte in de spits te verminderen. 'Onlogisch', meent Dijksma.

Met de spitsheffing zouden reizigers geprikkeld moeten worden om meer in daluren te reizen, waardoor de treinen tijdens de spits minder vol zijn. Maar Dijksma voelt daar niks voor. Het is volgens haar goed om reizigers over te halen de auto te laten staan en te kiezen voor het openbaar vervoer, juist ook in de spits. ,,Dan is het niet logisch om hen te verblijden met een spitsheffing", zei ze vanmiddag tijdens het debat over het spoor in de Tweede Kamer.

Dijksma voelt juist veel meer voor nog goedkopere treinkaartjes tijdens de daluren. Ook extra treinen zouden overvolle treinen moeten voorkomen, zei ze vanmiddag. Ook de PVV, D66 en CDA voelen weinig voor het idee.

De spitsheffing is al eens eerder geopperd door de NS. Omdat er toen forse kritiek op kwam, besloot het spoorbedrijf een denktank van deskundigen op te richten om na te denken over alternatieven om overvolle treinen in de spits te voorkomen. De deskundigen komen nu opnieuw met de spitsheffing tussen 08.00 uur en 09.00 uur in de ochtend. De NS beslist definitief in het najaar.

Stakingen

Dijksma had vanmiddag ook geen goed woord over voor de stakingen van NS-personeel in Den Haag en Zwolle, begin deze week. Ze noemt de acties onverstandig, zeker omdat over een aantal onderwerpen nog overlegd wordt. ,,Laten we het nu aan tafel oplossen in plaats van op spitsmomenten reizigers met stakingen te confronteren." Uiteindelijk vielen 'slechts' 35 treinen uit, waardoor de overlast beperkt bleef. ,,Het was ook niet ons doel om de reizigers te treffen'', aldus een woordvoerder van de vakbond.