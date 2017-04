Dijsselbloem over mediastorm: Alsof ik een oorlogsmisdaad heb begaan

Woede

Dijsselbloem duidt de ophef over zijn uitspraak als woede over het begrotingsbeleid. ,,Boosheid over acht jaar crisisbeleid. Een deel van de Eurolanden vindt dat beleid te zeer op noordelijke leest geschoeid. Op afspraken en regels die volgens hen te beklemmend zijn en de economie kapotmaken.’’ Terwijl een sterke eurozone gebouwd moet zijn op een stabiele ondergrond. ,,Zo niet, dan zakt ze in elkaar.’’



Dijsselbloem heeft afgelopen zaterdag een bijeenkomst met ministers van Financiën op Malta gehad. ,,Ik sta er nog’’, zegt hij in het interview. ,,Iedereen weet dat ik niet heb gezegd dat Zuid-Europeanen hun geld aan drank en vrouwen besteden.’’ Wel erkent Dijsselbloem dat de uitspraak ongelukkig was en drie dagen is gedaan na de desastreuze campagne van zijn PvdA. Wellicht dat vermoeidheid een rol speelde. ,,Waarschijnlijk had ik het op een ander moment rustiger geformuleerd.’’