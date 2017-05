Draghi: Lage rente is slecht voor pensioen, recessie is erger

Draghi wuifde alle kritiek op het ECB-beleid echter van tafel. Volgens hem was de rente al zeer laag toen de ECB besloot in te grijpen middels een opkoopprogramma. Tegelijkertijd had de ECB geen andere mogelijkheid om onorthodoxe maatregelen te nemen, omdat door dreigende prijsdalingen (deflatie) een nieuwe recessie op de loer lag, stelt hij.



De voornaamste taak van de ECB is om de inflatie op peil te houden op een niveau van 2 procent of daar dicht tegenaan. ,,Prijsstabiliteit was en is onze enige opdracht'', aldus de ECB-president. ,,Pensioenfondsen moeten zowel lage als hoge renteniveaus kunnen doorstaan'' voegde hij daar fijntjes aan toe.