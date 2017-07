Duitsland: uitzetten bij terreurgevaar mag

Het gaat dan specifiek om mensen die in het Duits 'Gefährder' worden genoemd: personen die bereid zijn - en door de veiligheidsdiensten in staat worden geacht - om in Duitsland een terreuraanslag te plegen. Volgens het federale constitutionele hof in Karlsruhe is het uitzetten van deze personen te rechtvaardigden op basis van de grondwet.

In Duitsland zijn al diverse terreurgevaarlijke personen weggestuurd, maar de regeling werd nooit eerder getoetst aan de grondwet. Aanleiding voor de uitspraak was de zaak rond een Algerijn die in 2003 naar Duitsland was gereisd. In 2017 werd hij als terreurgevaarlijk bestempeld door de autoriteiten in Bremen, die hem ook uitzetten. Zijn beroep daartegen was vruchteloos.

