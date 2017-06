Eerste mini-enquête kent valse start

Met een nieuw wapen in de vorm van een mini-enquête zet de Tweede Kamer vanaf vandaag haar tanden in belastingontwijking. De verwachtingen zijn niet hooggespannen, nu de VVD en PVV de verhoren onder ede links laten liggen en multinationals niet zijn opgeroepen.

Wie hoopt op peentjes zwetende Starbucks- en Google-directeuren hoeft de komende twee weken niet af te stemmen op het live-kanaal van de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid van VVD, PVV, CDA en D66 blokkeerde voor de verkiezingen de komst van multinationals om onder ede te moeten verklaren over hoe en waarom zij zo min mogelijk belasting proberen te betalen.

Voor de kijker is dat jammer. ‘Gewone’ parlementaire enquêtes ontlenen hun faam dikwijls aan de soms bloedstollende verhoren van ex-bewindslieden met plots geheugenverlies, gevallen corporatiebazen en ijdele spoordirecteuren. De gastenlijst van de eerste mini-enquête in de historie van de Tweede Kamer, die is ingesteld naar aanleiding van de vorig jaar uitgelekte Panama Papers, belooft daarmee vergeleken weinig vuurwerk.

Er staan vooral bij het grote publiek onbekende personen op, actief bij onder meer de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank en diverse trustkantoren. Vooral die laatste categorie kan worden gezien als spin in het web bij het op grote schaal door- en wegsluizen van kapitaal om belastingdruk voor bedrijven en vermogenden te verlagen.

Relevant

Maar juist daarom denkt voorzitter Henk Nijboer (PvdA) dat zijn Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies genoeg boven tafel zal weten te halen. ,,Het thema belastingontduiking en -ontwijking is relevant en actueel. Bovendien speelt Nederland daarin een behoorlijke rol, zo valt dikwijls te lezen. Mensen die zich hiermee bezighouden zijn lang niet altijd genegen om daarover te spreken. Nu moeten ze wel, want ze zijn verplicht te verschijnen en de waarheid te spreken.”

Het belangrijkste verschil met een ‘echte’ parlementaire enquête is de tijd die Nijboer en zijn commissie ervoor kunnen uittrekken. Hoewel de voorbereidingen al maanden gaande zijn, is er bij de mini-enquête geen sprake van een uitputtend onderzoek. De commissie houdt gesprekken onder ede en maakt daarvan een verslag. Conclusies en aanbevelingen ontbreken.

Opvallend is verder de samenstelling van de commissie: de twee grootste fracties in de Kamer, VVD en PVV, hebben geen zitting genomen. De VVD zegt niet mee te doen omdat zij tegen het nieuwe instrument van de parlementaire ondervraging is. Het CDA was daar ook tegen, maar levert toch een eigen commissielid. Nijboer spreekt van een ‘brede commissie’. ,,Het is nooit zo dat alle partijen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.”

Brievenbusfirma's

In het onderzoek richt de commissie zich op twee thema’s. Ten eerste de brievenbusmaatschappijen in Nederland, die door buitenlandse bedrijven worden gebruikt om voor hen profijtelijke fiscale constructies op te tuigen. Dit zijn in veel gevallen lege hulzen, er vinden nauwelijks economische activiteiten plaats. Wel zorgen ze voor werk op de Zuidas, voor trustkantoren en advocaten. Daar staat tegenover dat ze Nederland een bedenkelijke reputatie opleveren in het buitenland.

Het tweede thema van het onderzoek focust zich op de ware kern van de Panama Papers, maar is voor Nederland minder spannend. Dat betreft het wegsluizen van particuliere vermogens naar belastingparadijzen in het buitenland. De Panama Papers, een reeks publicaties van een internationaal collectief van onderzoeksjournalisten, zijn gebaseerd op de interne administratie van juridisch kantoor Mossack Fonseca in Panama-stad. Uit die documenten bleek dat klanten van over de hele wereld werden geholpen hun vermogen te stallen in landen als de Britse Maagdeneilanden of de Kaaimaneilanden.

Onder hen waren ook een paar honderd Nederlanders: van voetballer Clarence Seedorf tot op het oog onbeduidende mkb'ers, type slager en hovenier. Echt wereldschokkende zaken zaten er voor ons land niet bij. Dat was in andere landen wel anders. In IJsland bijvoorbeeld sneuvelde de regeringsleider omdat hij vermogen bleek te hebben verstopt. In Rusland werd meer bekend over de manier waarop Vladimir Poetin zijn vermogen stalde.

Veel ‘groentjes’ in commissie

De eerste parlementaire ondervragingscommissie ooit is relatief onervaren. Drie van de zes commissieleden zijn pas net begonnen als Kamerlid.

Voorzitter van de commissie is Henk Nijboer, financieel woordvoerder van de PvdA. Hij zit sinds 2012 in de Kamer. Ondervoorzitter is Tom van der Lee. Hoewel pas net beëdigd heeft hij een lange staat van dienst als man achter de schermen bij GroenLinks.