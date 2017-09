Elke politicus is terug van vakantie met een blijde boodschap

Na 'Jesse' ook een documentaire over Denk

19:01 Wat is er lekkerder voor iedere politicus dan, na een paar maanden zomerreces, weer eens flink zijn of haar mening rondstrooien. Of het nou via een dik boek, een blitse documentaire of een intelligente speech is, het medium maakt de zender van de blijde boodschap weinig uit. Wat willen politici in de Tweede Kamer ons voor het komende politieke jaar allemaal meegeven? Politiek verslaggever Edwin van der Aa vraagt het ze in de eerste aflevering van @Binnenhof van het nieuwe seizoen.