Elske ter Veld (72) overleden na ziekbed

Rooie vrouw

Ter Veld voerde in de jaren ’80 nog als Kamerlid oppositie tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid, maar moest die later als staatssecretaris verdedigen. Ze stond in het Haagse bekend als een bevlogen Groningse 'rooie vrouw', die na een studie aan de Sociale Academie eerst werkzaam was bij de vakbeweging en al sinds 1966 PvdA-lid was.

De kritiek werd zo hevig dat zij vermoedde niet meer over het vertrouwen van haar fractie te beschikken. In 1993 trad Ter Veld terug. Toen zij op de daaropvolgende persconferentie in huilen uitbarstte, citeerde ze een bekend popnummer It's my party and I cry if I want to.