Emile Roemer wil nog één keer SP-lijsttrekker worden

Roemer: ,,Als ik de kans krijg een vierde keer de lijst te trekken, dan is me dat een lief ding waard.’’ De laatste drie keer wist de SP onder zijn leiding bij landelijke verkiezingen geen zetelwinst te boeken.



Het deert Roemer niet dat hij drie keer niet boven de vijftien zetels kwam. Hij wil zijn klus afmaken. ,,Ik heb altijd één droom gehad: dat de omstandigheden zo zijn dat wij het verschil kunnen maken in een kabinet.’’ De SP zit nu met 14 zetels in de Tweede Kamer en lijkt veroordeeld tot oppositie.



Wanneer Roemer gaat regeren, maakt hem zelf niet uit: ,, Of dat nu in november is omdat het kabinet er niet uit komt, of over vier jaar.’’ Het feit dat Roemer niet meer dan vijftien zetels scoort, vindt hij onbelangrijk. ,,Er zijn tientallen partijen die met minder zetels in coalities hebben gezeten.’’