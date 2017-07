En welke letter bent u?

'L aten we een voorstelrondje doen. Vertel je naam, waar je vandaan komt en met welk persoonlijk voornaamwoord je aangeduid wilt worden.'' Op sommige Amerikaanse universiteiten is dat een hele normale vraag. Amerikanen die zich noch man, noch vrouw voelen (zogeheten non-binaire mensen), willen in meervoud worden benoemd. Dus: 'Linda aten hun eten, want ze waren hongerig'. Anderen gebruiken zelfverzonnen woorden als 'hir' en 'ze'.



Het klinkt misschien absurd, maar het is minder ver van ons bed dan het lijkt. Genderneutraliteit is ook in Nederland in opmars. De uniseks-toiletten duiken op steeds meer plaatsen op, maar ook ons taalgebruik moet eraan geloven. Vorig jaar introduceerde het Transgender Netwerk Nederland onzijdige voornaamwoorden. Non-binaire mensen zouden we aan moeten duiden met een meervoudsvorm: Sacha stapt op hun fiets. Hen wil naar de stad fietsen.



De gemeente Amsterdam heeft voor haar ambtenaren een taalgids uitgebracht met speciale aanspreekvormen om transgenders of mensen zonder duidelijk geslacht (intersekse personen) niet voor het hoofd te stoten. Dat betekent liever geen 'beste dames en heren' meer, maar 'beste mensen'. Iemand wordt niet omgebouwd, maar is in transitie. En een persoon wordt niet geboren als meisje, maar 'bij de geboorte gezien als meisje'.