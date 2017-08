‘Er werd echt heel veel gedronken, ja’

InterviewOverleggen op de hei om een moeizame kabinetsformatie over de streep te trekken, is nu hip. In de tijd van VVD-prominent Hans Wiegel volstond een etentje met Dries van Agt in het Haagse etablissement Le Bistroquet. De uitstekende chemie tussen beide heren zorgde voor het eerste kabinet- Van Agt.

Quote Jesse Klaver is een uitgekookt politicus. Ik mag hem wel Wie aan de politiek in de jaren 70 denkt, noemt Hans Wiegel. De markante VVD-politicus blikt terug op het decennium waarin hij al op jonge leeftijd fractievoorzitter, oppositieleider en viceminister-president werd. ,,Het was de belangrijkste tijd in mijn leven.” Voor velen was Wiegel in die jaren een held. Schaterlachend: ,,Onbegrijpelijk!”



Verbaast u dat?

,,Ik verheug me wel. Dat komt waarschijnlijk niet alleen omdat ik de aanvoerder van mijn partij was, maar ook nu nog regelmatig in het nieuws ben. De meeste mensen uit de jaren 70 zijn of dood of je hoort er nooit meer wat van. En ik ben altijd bezig geweest, om het zo maar te zeggen.”



Het heeft wel diepe indruk gemaakt op mensen.

,,Ik zie het zelf ook aan brieven die ik nog steeds krijg van mijn generatie. Laatst sprak ik iemand en die zei dat hij altijd een bewonderaar van mij was geweest. Ik zei: gewéést?! ‘Oh nee, neem me niet kwalijk!’ Is altijd leuk.”

Waarin verschilde uw generatie van die daarvoor?

,,Mijn generatie heeft het einde van de jaren zestig meegemaakt, in Amsterdam weet je wel. Het gebouw van de Telegraaf werd bestormd. Lieverdje, het Maagdenhuis werd bezet. Een heel andere tijd. Dat heeft er wel toe geleid dat mensen die in de politiek zaten vrijer waren en zich ook vrijer gingen gedragen. Meer durfden te zeggen dan dat vroeger het geval was. Dat scherpte de geest.”

Quote Vroeger werd er veel meer gelachen, ook in de Kamer Was vroeger écht alles beter?

,,Niet alles. Wel heel veel. Vroeger werd er veel meer gelachen, ook in de Kamer. De dag dat minister-president De Jong de regeringsverklaring aflegde, was 18 april 1967. Op die dag werd ik ook beëdigd als Kamerlid. Tijdens zo’n regeringsverklaring hoor je niet te interrumperen. Maar PvdA’er Hans van den Doel, die het woord deed over woningbouw in de Tweede Kamer, rende ineens naar de interruptiemicrofoon en begon een hele riedel, Den Uyl probeerde hem nog aan zijn jas te trekken, ik zie het nog voor me. Waarop Piet de Jong tegen de voorzitter zei: ‘Veurzitter, vindt u het goed dat ik na de redevoering van de geachte afgevaardigden thans mijn interruptie voortzet?’ Hij draaide het om! Prachtig!”

Dat gebeurt niet meer.

,,Misschien komt dat wel omdat het parlement heel erg is gebureaucratiseerd. Vroeger hadden we de Oude Zaal. Als die vol zat, zat-ie bomvol, hè? Dan zag en voelde je de spanning komen. Kijk nu naar die nieuwe vergaderzaal, met die plastic blauwe stoeltjes… Ze zitten einden van elkaar af! Daar gaat geen enkele sfeer van uit.”

U was met 25 jaar het jongste Kamerlid ooit. Moest u als ‘jongste bediende’ ook uw plek bevechten?

,,Je moet wel weten hoe je je moet gedragen. De meeste van de Kamerleden waren veel ouder dan ik. De oudste waren meteen de aardigste. Het Kamerlid Zegeling Hadders was de koning van Drenthe, had een auto met chauffeur. Een zeer vermogend man – tenminste, voor Drenthe. Hij behandelde Schiphol, maar ik woonde in Amsterdam. Dus ik zeg ‘Roelof’ – want ik mocht Roelof zeggen – ‘mag ik dat misschien doen?’ ‘Nou Wiegel’ – bij mijn achternaam, een echte Drenthse eigenschap – ‘moet je nou even goed luusteren, als je jong Kamerlid bent dan is het krijgen wat je krijgen kunt. Als je er een tijdje in zit, dan is het houden wat je hebt. Maar als je er zoals ik al heel lang in zit, dan is het kwiet raken wat je kwiet kunt raken! Doe jij dat maar.’ Dus toen kreeg ik een kans. Die heb je nodig, absoluut.”

Het moet een heerlijke tijd zijn geweest om politicus te zijn.

,,Het was fantastisch!”

U kon met veel meer wegkomen.

,,De journalisten waren ook anders. Negentig procent was rood. Maar je kon alles zeggen. Als je iets heel raars zou doen, en ze zagen het ook, zouden ze het niet in de krant schrijven. Er was een camaraderie.”

Was het een gezonde situatie, zo dicht op elkaar te zitten?

,,Zolang die journalisten maar niet hun mening aanpasten. Niet van: oei, ik heb gisteren nog met die vent een borrel gedronken, dan kan ik nu geen lullig stuk schrijven. Dat moet je wél kunnen.”

Het maakte u niet uit of ze u een linkse directe verkochten?

,,Nee, dat vond ik een compliment. ‘Goed gezien, man!’

Eén van uw politieke tegenstanders was Joop den Uyl. U maakte hem op tv uit voor Sinterklaas.

,,Maar we waren ook zeer op elkaar gesteld.”

Helpt dat?

,,Ja! Als je geen hekel aan iemand hebt, kun je iemand veel harder aanpakken. Want degene die wordt aangepakt, denkt dan ‘ach, het is toch een aardige jongen’, begrijpt u wel?”

Werd er echt zoveel gedronken in die tijd?

,,Er werd echt heel veel gedronken, ja. Ook tussen de middag al. Bij de Statenboterham. Dat waren drie gebakken eieren. Toen werden daar al aardige flessen wijn bij geschonken. Daar moest je wel bij uitkijken. Dat was gewoon zo. Vroeger had je de rooksalon, daar stonden een stuk of acht, negen oude leren stoelen bij elkaar. Daar zaten dan KVP’ers de begroting Landbouw voor te bereiden. Glazen wijn drinkend. Eenmaal tijdens het debat klom er één het spreekgestoelte op. En die had echt stevig ingenomen. Hij zei: ‘Meneer de Voorzitter, ik sluit me geheel aan bij de vorige spreker. Dank u zeer!’ Hahahaha! Dat bestaat nu toch niet meer. Je moet glashelder blijven, vind ik zelf. Dit moet niet zo’n drankartikel worden natuurlijk, maar toen ik zelf fractievoorzitter was, wees ik wel eens een willekeurig Kamerlid aan en zei ik: ‘jij bent jarig vandaag’. En die moest dan trakteren op sherry. Dan bestelden we dat bij de koffiekamer. Een Kamerbode vroeg in die tijd wie er toch altijd achter die deur zat te lachen. Oh, dat is de VVD natuurlijk, werd hem toen gezegd. Bij de antirevolutionairen dronken ze altijd jenever. Zo ging dat toen.”

U heeft nooit gedacht, ik heb zoveel plezier gehad in die tijd, ik verlang er naar terug?

,,Nee nee. Je moet de bladzijde omslaan. Ik heb me er nog wel mee bemoeid, met de politiek.”

Dat doet u nog steeds.

[Vilein],,Is dat waar? Dat ontgaat mij gehéél! Alleen als het nodig is hoor.”

U zei bij uw vertrek dat u niet het orakel van Ljouwert wilde worden.

,,Dat zei ik, maar het is wel gebeurd. Maar wel even de realiteit: Ik deed het altijd op verzoek van VVD-ministers. Die wilden zelf geen gedonder met de Tweede Kamerfractie. Ik heb er wel van genoten. Ik heb veel liever dat mensen over mij zeiden ‘ik ben het met die vent oneens, maar hij spreekt tenminste duidelijke taal’ dan dat ze denken ‘wat is dat voor grijze muis met teksten waar ik niks mee kan’.”

Ziet u Jesse Klaver een beetje als de Hans Wiegel van deze tijd? Hij is ook heel jong partijleider.

,,Hij is heel pienter.”

En dat is het enige wat u daarover wil zeggen?

,,Ik mag hem wel. Zijn ideeën niet zo, maar dat is niet zo belangrijk. Hij is een uitgekookt politicus. Dat is één. En hij kan andere mensen enthousiasmeren, dat kan ook niet iedereen. Hij heeft ook de gave van het woord. En gebruikt die nieuwe technieken, dat overhemd met opgestroopte mouwen. Ik vind het wel een vakman.”

U was de eerste politicus die zo zichtbaar was op televisie.

,,Dat vond ik ook heel leuk om te doen. Dat ik soms recht de camera in keek, heb ik niet zelf bedacht, dat was meneer Schmeltzer. Journalisten hebben er een godsgruwelijke hekel aan als je niet naar hen, maar in de camera kijkt. Daarmee schets je het beeld dat die vent die de vragen stelt volkomen onbelangrijk is. Het gaat niet om de vraag, maar om het antwoord. Oooh, daar hadden ze de pest in.”

U introduceerde de ‘stratenmaker uit Amsterdam’. Daarmee was u trendsetter: tegenwoordig komt elke politicus wel met zo’n gewone man op de proppen in debatten.

,,Die stratenmaker was Piet. Die kende ik van café Chris uit de Jordaan. ’s Avonds laat kwam ik dan uit Den Haag. Dan zette ik de auto voor de deur, dat kon toen nog gewoon, en dan ging ik daar aan de Bloemgracht bij tante Ria en tante Mijntje een biertje drinken. ‘Ha jongen, hoe is het toch met je? Tante Mijntje heeft een lekker glaasje bier voor je.’ Het was een echte Amsterdamse kroeg, de oudste kroeg van Amsterdam. Piet heeft mij het idee aan de hand gedaan dat het misbruik van sociale voorzieningen moest worden aangepakt. Hij legde dat uit: buren om hem heen lagen in hun nest tot half tien en Piet zat zelf om half zeven met zijn trommeltje achter op de fiets op weg naar het werk.”

Niet alle partijgenoten waren daarvan gecharmeerd.

,,Die hadden nog nooit een stratenmaker gezien. Dat was nu net het punt. De VVD was een elitepartij, wel vóór het volk, maar niet van het volk. Daar wilde ik verandering in brengen.”

U overnachtte op het Catshuis bij premier Van Agt. Dat zien we Lodewijk Asscher nog niet doen bij Mark Rutte. U kreeg zelfs een zachtgekookt eitje bij het ontbijt.

,,Zeker. Er zat een hele mooie ouderwetse keuken in. Blauw geschilderd. Er stond ook een koelkast in, met een fles Beerenburg. Dat gebruikte ik ’s avonds altijd. Voor Van Agt was er een glas port. Als het heel laat werd, dan bleef ik wel eens slapen. Jullie kennen toch wel dat gekke verhaal over die pyjama? De ministerraad was afgelopen en al die gasten die gingen niet weg. Ik zei tegen Van Agt: ‘Dries, ik kom zo terug’. Ik hol naar mijn slaapkamer, trek mijn pyjama aan, kom binnen en zeg (schatert): ‘Heren! Welterusten!’ Dat kon allemaal.”

U spreekt Van Agt nog veel?

,,Ja, dat zegt ook iets hè? Hij is echt een goede vriend. Daar heb je niet veel woorden voor nodig. Eigenlijk telt maar één woord, dat geldt voor het hele leven, en dat is vertrouwen. Daar gaat het om. De rest is allemaal bijzaak.”

Wat hebben uw ouders u meegegeven?

,,Ik ben geboren in de oorlog. In Amsterdam. De lijn thuis was eigenlijk altijd deze: zuinig zijn, je best doen, beleefd zijn, aardig zijn. En niet zozeer aardig tegen belangrijke mensen, nee, aardig tegen gewone mensen.”

Ziet u de waarden die u van huis uit meekreeg terug in generaties na u?

,,Als ik kijk naar de wellevendheid van mijn dochter en mijn zoon en mijn schoondochter en schoonzoon… Dat zijn prima mensen. Ook mijn twee kleindochters, de oudste is 6 en de jongste 4, zijn buitengewoon scherpzinnige kinderen. Want zij zeggen over opa: ‘Pake is heel lief, maar hij is ook een beetje gek.’ Nou, dan moet je toch wel uiterst helder van geest zijn, wil je dat zomaar in een paar woorden samenvatten.”

Het komt wel goed met hen?

,,Dat weet je nooit. Maar als ik kijk om de kring om mijn kinderen heen, hun vrienden van vroeger: ze hebben veel plezier gehad en in hun studententijd veel gedronken. Nu zijn het serieuze mensen geworden. Maar het kind in de man hebben ze gehouden. Dat is echt een kunst. Dat je geen ouwe zak wordt.”

Dat heeft u zelf ook weten te behouden, ook al kende uw leven veel tragiek. U bent twee keer een echtgenote verloren.

,,Het is niet altijd gemakkelijk geweest. Maar dat hoort ook bij het leven. Daar moet je andere mensen niet mee lastigvallen.”

Politici van nu worden vaak bedreigd.

,,Ik kreeg vroeger ook dreigbrieven. Maar daar werd nooit over gesproken. Mijn huis is ook beveiligd geweest. In de tijd van de linkse bedreigingen hadden we een container met drie man in de tuin. Één ervan lag met een stengun gericht op ons huis. Waarom zou je erover praten? Hou je mond dicht. De heer Rutte gaat er gelukkig heel goed mee om. Die loopt ook fleurig in zijn eentje van hier naar zijn huis. Hij geeft het goede voorbeeld. Fantastisch. Heerlijk. Super.”

U zegt: ik wil leven in het nu. Niet te veel terugblikken.

,,Maar ik vind het wel leuk om erover te praten.”

Was het de mooiste tijd van uw leven?

,,Nou, die zeventiger jaren. Zeker als je kijkt wat ik toen allemaal heb meegemaakt. Fractievoorzitter, oppositieleider, viceminister-president. Ik ben in 1973 getrouwd. Heb mijn kinderen ook in die tijd gekregen. Het was de belangrijkste tijd in mijn leven.”