Eric Wetzels wordt waarnemend partijvoorzitter VVD

Het VVD-congres zal over ruim twee weken in Arnhem Eric Wetzels aanwijzen als vice-voorzitter van de VVD. De partijtijger die uiteenlopende vrijwilligersfuncties had, zal zo goed als zeker waarnemend partijvoorzitter zijn zolang de huidige praeses Henry Keizer onderwerp is van een integriteitsonderzoek.

Ook Wetzels is ondernemer. Hij is medeverantwoordelijk voor de kandidatenlijst van de Tweede Kamerfractie. Als voorzitter van de Kamercentrale Brabant stoorde hij zich in 2011 aan de talrijke affaires bij de VVD. ,,Het zijn er nu wel veel’’, zei Wetzels. ,,We moeten ons afvragen of we wel scherp genoeg zijn. Het zou helpen als Loek Hermans minder bijbanen had.’’

Dat neemt niet weg dat Keizer over twee weken wordt herbenoemd op de Algemene Ledenvergadering. Keizer zal de herbenoeming niet aanvaarden zolang het onderzoek loopt van de Commissie Integriteit naar zijn lucratieve zakendeal in 2012, waarin hij verschillende rollen had. Er is geen tegenkandidaat voor Keizer. De termijn voor tegenkandidaten sloot in het weekend dat de affaire ontbrandde.

Het VVD-congres heeft volgens de statuten geen middelen in handen om de herbenoeming aan of tegen te houden. In het scenario waarbij de Commissie Integriteit het handelen van Keizer laakbaar acht en een herbenoeming niet accepteert, is een ledenraadpleging via internet na een verkiezingscampagne met meerdere kandidaten optioneel.

Jeanette Baljeu