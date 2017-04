Europa gaat zich klaarstomen voor de Brexit

Dat gebeurde eind vorige maand, en vier weken later staat Europa startklaar. Hoezo besluiteloos? ,,May deed negen maanden over één klein briefje”, schampert een diplomaat. ,,Wij hebben, met 27, binnen een maand het draaiboek rond voor de onderhandelingen!” Die beginnen dan wellicht ergens in juni, na de Britse verkiezingen die May er ook nog even tussendoor gooide.



Of de 27 erin slagen hun eenheid tot het eind toe vast te houden is de vraag, want de Brexit pakt niet voor iedereen hetzelfde uit. Nederland bijvoorbeeld, met wel erg grote handelsbelangen, heeft haast en wil zo snel mogelijk afspraken voor ná de Brexit. May had daar liefst parallel over gepraat, maar daar willen ze in Brussel niet van weten. Het compromis: als er voldoende voortgang is in het scheidingsoverleg – wat ‘voldoende’ is bepalen de regeringsleiders – dan kunnen later, misschien zelfs nog eind dit jaar, ook de gesprekken over de toekomstige relatie beginnen.