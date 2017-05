Europarlementariërs schimmig over onkostengeld

Duitse minister naar Ankara voor bemiddeling

30 mei De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel gaat naar Ankara om te praten over het bezoekverbod aan de luchtmachtbasis Incirlik. Dat heeft zijn Turkse collega Mevlüt Çavosoglu vandaag gezegd. ,,We staan voortdurend in contact met Gabriel om de problemen op te lossen. Hij komt maandag persoonlijk.''