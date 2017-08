'Euthanasie'-deal is een verstandige

Over principes kun je geen compromissen sluiten, zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vorige week bij de hervatting van de formatie. Toch hebben de vier onderhandelende partijen nu een van de meest principiële hobbels genomen met een voorlopig akkoord over medisch-ethische kwesties. Daarmee is de kans toegenomen dat er een kabinet komt van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.



Natuurlijk is er pas een definitief akkoord wanneer de vier het eens zijn over álle onderwerpen. Maar de deal die nu op tafel ligt, is een verstandige. Het beoogde kabinet zal de euthanasiewet niet uitbreiden en er komt vooralsnog geen nieuwe wet die het mogelijk maakt dat oudere mensen die levensmoe zijn worden geholpen om op een humane wijze zelfmoord te plegen. In plaats daarvan wordt onderzocht of mensen die zwaar en eindeloos psychisch lijden binnen de huidige wet beter kunnen worden geholpen. Precies zoals een commissie van wijzen eerder al aangaf.



Politiek gezien is dit een verlies voor D66-leider Alexander Pechtold. Juist hij weigerde eerder in de formatie met de ChristenUnie om de tafel te gaan, mede omdat die partij mordicus tegen aanpassing van de wet is. Tijdens de verkiezingscampagne was dat een springend punt voor Pechtolds partij. Afgesproken is nu dat een initiatiefwetsvoorstel van D66 om de wet te verruimen pas na onderzoek naar de huidige praktijk wordt ingediend. Daarmee is dat initiatief op de lange baan geschoven. Dat hij hiermee vooralsnog toch heeft ingestemd, is dapper van Pechtold. Een ruimere mogelijkheid om mensen met een stervenswens te begeleiden, is risicovol. Een dergelijk besluit moet niet worden doorgedrukt door het in een formatie op de spits te drijven. Niet voor niets waren artsen tegen verruiming van de wet. Het is goed dat partijen de tijd nemen om alle haken en ogen nog eens goed te bestuderen.