Euthanasievereniging juist ‘dolblij’ met formatiedeal

Vanmorgen meldde deze krant dat er geen kabinetsvoorstel komt om de euthanasiewet uit te breiden, maar dat extra onderzoek duidelijk moet maken ‘of en zo ja in welke situaties’ de huidige wet ‘onvoldoende’ is. Daarnaast wordt ‘een brede discussie’ gefaciliteerd door het kabinet 'over de reikwijdte van de huidige euthanasiewetgeving'.



,,Een nieuw voorstel is ook niet nodig'', meent Wolbert. ,,Wij zijn al blij dat het toekomstige kabinet de ruimte opzoekt binnen de huidige wet. Want we zien dat veel artsen die ruimte beter kunnen benutten. Ze moeten daarin worden gesteund.''



Zo is het volgens haar belangrijk dat er veel sneller goede gesprekken tussen de arts en de patiënt plaatsvinden over een vrijwillig levenseinde, bijvoorbeeld als zeer recent de diagnose Alzheimer is gegeven. Ook moeten patiënten meer zelf de dialoog zoeken.