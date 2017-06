Extra marechaussees voor Schiphol

Declaratiegedrag CDA-Eu­ro­par­le­men­ta­riër weigert mee te doen aan 'bon­ne­tjes­ge­doe'

10:00 Van veel Europarlementariërs is onduidelijk hoe ze hun maandelijkse onkostenvergoeding van 4.300 netto per maand besteden. Vier van de vijf CDA'ers in Brussel hebben accountantsverklaringen overlegd bij hun onkostenvergoedingen over 2015. Alleen die van Annie Schreijer-Pierik ontbreekt.