Formatie: de opties raken op

De egeltjesdans om tot een nieuw kabinet te komen, is er een van afwijzing én vrijages. Neem D66, sleutelpartij in ieder aanstaand kabinet. Flirten kun je aan Alexander Pechtold wel overlaten. Bijvoorbeeld richting de SP, met wie D66 in zee wil. Dat gaat zo: ,,Meneer Roemer, u bent van een tomaten- en Nee-partij gegroeid naar een bestuurlijke partij. U heeft kunnen samenwerken met de VVD in Leiden. In Utrecht. In Amsterdam. In de provincie. Ik zeg u: hier kan dat ook.’’



En passant komt zo een etentje ter sprake van de SP-top met de D66-leiding. Daar al plantte Pechtold een zaadje: wellicht hebben we elkaar straks nodig om een kabinet te bouwen.



Het is de meest verrassende acte tussen partijen om de formatie vlot te trekken. Tijdens het Kamerdebat hierover, gisteren, lanceren CDA en D66 plots een charme-offensief om het met de SP en VVD te proberen. SP-leider Roemer wil er niet aan; hij sloot de VVD al tijdens de verkiezingscampagne uit.



Maar dat belet Pechtold en Buma er in het debat over de mislukte poging VVD, CDA, D66 en GroenLinks er niet van om het toch te proberen bij Roemer. Buma: ,,Ik heb ook niets met dat liberalisme van de VVD, meneer Roemer. Laten we het proberen. Er zijn meer punten waar we het over eens kunnen worden dan u denkt.’’ Roemer houdt (vooralsnog) voet bij stuk. ,,Ik ga niet de bijwagen worden in een rechtse polonaise. Ik doe het niet.’’