Formatie gaat verder, knop moet om

Zo was het al gepland, maar wegens het onverwachte overlijden van de moeder van GroenLinks-leider Jesse Klaver komt een langzame herstart ook beter uit. De onderhandelingen zouden dinsdag weer worden hervat, maar werden met een dag uitgesteld nadat Klavers moeder overleed. De zes onderhandelaars van VVD, CDA en D66, die vrijdag al voor de officiële mededeling van informateur Edith Schippers over het trieste nieuws werden geïnformeerd, stuurden gezamenlijk een steunbetuiging.

Uitvaart

De uitvaart was vandaag. Morgenmiddag zit Jesse Klaver alweer aan tafel. ,,De formatie gaat door en de knop moet om”, stelt een ingewijde. Normaal gesproken zouden de partijen ’s ochtends bij elkaar komen, maar om Klaver wat meer tijd te gunnen is gekozen voor een middag- en een avondsessie. In de Stadhouderskamer zal volgens betrokkenen eerst worden stilgestaan bij de droeve gebeurtenis.

Klaver kreeg op 12 april, tijdens de formatiebesprekingen, het nieuws dat zijn moeder met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. Zij overleed afgelopen vrijdag. Persoonlijke omstandigheden overstijgen in Den Haag doorgaans de partijpolitiek. Toen oud-PvdA-leider Diederik Samsom in scheiding lag, ging D66-leider Alexander Pechtold bij Samsom langs in diens werkkamer om te informeren hoe het met hem ging. Toen voormalig-D66-partijleider Els Borst werd vermoord, kwamen de eerste condoleances van SGP-voorman Kees van der Staaij – toch niet bepaald een fan van de minister die verantwoordelijk was voor de invoering van de euthanasiewet.