Formatie: het échte onderhandelen begint nu

Allereerst is daar de inkomensverdeling. Zeker de VVD moet niets hebben van verdere nivellering. En dat terwijl GroenLinks-leider Jesse Klaver juist een jaar lang campagne heeft gevoerd met de belofte dat de inkomens in Nederland ‘eerlijker moeten worden verdeeld’. Een dergelijk verschil is niet te overbruggen door te schuiven met wat belastingtarieven.



Dan is er het klimaatbeleid. Alle vier de partijen onderschrijven het klimaatakkoord van Parijs. Maar over de vraag hoe ver we moeten gaan, lopen de meningen sterk uiteen. Juist GroenLinks zal op dit punt geen genoegen nemen met het sluiten van alleen een extra kolencentrale. De partij moet – ook al is het de kleinste van de vier – kunnen laten zien dat zij écht het verschil kan maken door deelname aan dit verder rechtse kabinet.



En dan is er nog de vluchtelingencrisis. VVD en CDA staan voor een veel strenger beleid dan D66 en vooral weer GroenLinks. De activistische achterban van die partij zal grote moeite hebben met strenge maatregelen. Maar als later dit voorjaar de vluchtelingenstroom via de Middellandse Zee weer aanzwelt, zullen de andere partijen eisen dat we de Afrikanen op alle mogelijke manieren weren.