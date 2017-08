Formatie moet op landgoed ‘meters maken’

De formerende partijen willen meters maken. Ze blijven daarom ook overnachten op landgoed De Zwaluwenberg. De komende week is er in de agenda’s minder ruimte voor formatieonderhandelingen, omdat er ook bijeenkomsten met de fracties staan gepland. Ook moet het demissionaire kabinet volgende week de begroting voor 2018 sluitend krijgen.

In De Zwaluwenberg kunnen de formerende partijen in alle rust vergaderen. Het landhuis staat aan het eind van een lange oprijlaan, ver van de weg. Daarmee kunnen de acht onderhandelaars zich ook aan het zicht van camera’s onttrekken. Ook is er een grote tuin. Dat werd ook al gezien als een voordeel van het Johan de Witthuis, waar sinds juli ook regelmatig wordt vergaderd. Eerder gebeurde dat uitsluitend in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof.

Goedkoop

Dit keer willen de onderhandelaars juist weg uit Den Haag. Het landgoed in Hilversum is Rijkseigendom, waardoor er nauwelijks kosten worden gemaakt. Het is in 1946 in bruikleen gegeven aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht; destijds was dat prins Bernhard. Op 18 en 19 januari 2007 werd De Zwaluwenberg ook al uitverkoren als vergaderlocatie, toen werd kabinet-Balkenende IV er gesmeed.