Formatie terug aan het Binnenhof

De afgelopen tijd spraken de partijen elkaar steeds in het statige Johan de Witthuis, maar vandaag zitten ze met informateur Gerrit Zalm weer in de Stadhouderskamer, waar de afgelopen maanden ook geregeld is vergaderd.

D66-voorman Alexander Pechtold zei gisteren nog dat bij principiële kwesties waarover zijn partij en de ChristenUnie het oneens zijn - zoals het vrijwillige levenseinde of actieve donorregistratie - het wellicht beter is om zaken 'uit te ruilen' dan compromissen te sluiten waar niemand echt blij van wordt. Maar ook over deze opmerkingen wilden de onderhandelaars vandaag niets meer kwijt.

Rutte

Het belooft een spannende week te worden. Het moment nadert dat de partijen moeten kiezen of verder onderhandelen zin heeft of niet. ,,Je kunt op een onderwerp niet blijven zeggen: punt één staat mij aan, maar punt drie niet. We komen deze of volgende week op het punt dat je moet zeggen: we gaan ervoor en zoeken een compromis'', aldus een bron tegen deze site.