Formatiebesprekingen verder: 'We gaan weer serieus onderhandelen'

,,Er zijn makkelijkere dingen in het leven'', zei Klaver bij aankomst op het Binnenhof. ,,Maar mijn moeder heeft me altijd geleerd dat een mens geen beproeving krijgt die die niet aankan. Zij zou niet anders hebben gewild dan dat ik hier vandaag ben om mijn verantwoordelijkheid te nemen en de gesprekken te voeren over een nieuw kabinet.'' Zijn moeder werd gisteren begraven.



,,We gaan weer serieus onderhandelen'', zei CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma bij aankomst op het Binnenhof. De vier partijen willen tot 20.00 uur vergaderen. Normaal gesproken zouden de partijen ’s ochtends bij elkaar komen, maar om Klaver wat meer tijd te gunnen is gekozen voor een middag- en een avondsessie. In de Stadhouderskamer zal volgens betrokkenen eerst worden stilgestaan bij de droeve gebeurtenis. Daarnaast worden de besprekingen rustig opgestart. Naar verwachting bespreken de onderhandelaars vandaag nog niet de 'allermoeilijkste onderwerpen.'