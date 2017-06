Formatiepartijen morgen om tafel met SER-voorzitter Hamer

De partijleiders ontvangen Hamer morgenochtend in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Voor de bijeenkomst is 2,5 uur uitgetrokken. 's Middags hebben Mark Rutte, Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers nog een sessie gepland staan om met elkaar te overleggen.

Coalitie

Oud-VVD-minister Zalm gaat kijken of hij de vier partijen tot één regering kan smeden. Het is de enige overgebleven mogelijkheid voor een kabinet met een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.