Frans Timmermans 'laat niet los' in rel rechtsstaat Polen

De Europese Commissie is niet uit op sancties tegen Polen, maar deinst niet terug alle instrumenten in te zetten als het land zich niet aan de EU-normen voor de rechtsstaat houdt. Dat zei vicevoorzitter Frans Timmermans vanmorgen in het Europees Parlement in Brussel. ,,We laten niet los", belooft hij.