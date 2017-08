Geen verplichte bedenktijd voor aankoop Fikkie en Flappie

Hoewel Van Dam de oproep zegt te begrijpen, wijst hij op bestaande regelgeving om impulsaankopen te voorkomen, zoals strengere regels voor bedrijven die dieren verkopen, een verbod op het in etalages zetten van dieren en verplichte voorlichting bij aanschaf van een dier. ,,Ik ben van mening dat deze maatregelen een kans moeten krijgen en geëvalueerd moeten worden alvorens nieuwe maatregelen te treffen", schrijft de staatssecretaris in reactie op Kamervragen van SP-Kamerlid Frank Futselaar.



Ook in het voorstel een dier terug te kunnen brengen als er sprake blijkt te zijn van een 'mismatch' tussen dier en eigenaar, ziet Van Dam niets. ,,De eerste verantwoordelijkheid voor het welzijn van een dier ligt bij de houder. Een houder die een dier achterlaat, is strafbaar." Het is volgens hem lastig vast te stellen of een achtergelaten dier ook in een impuls is gekocht.