Gerrit Zalm is meester in het gunnen

Gerrit Zalm zit met meerdere oud-collega's aan de formatietafel. Toen hij zelf nog VVD-leider was, haalde hij in 2002 huidig premier Mark Rutte naar Den Haag als staatssecretaris voor Sociale Zaken. Zalm was getipt dat de toen nog piepjonge Rutte een 'talentje' was.

En ook D66-onderhandelaar Alexander Pechtold kent hem al lang. Hij zat samen met de oud-VVD-minister in het tweede kabinet-Balkenende, toen hij als 'burgemeestertje' uit Wageningen Thom de Graaf opvolgde. ,,Ik was 40, de jongste van het kabinet. Daarna kwam Balkenende, die was 50. De rest was ouder."

De portefeuille bestuurlijke vernieuwing - een van de kroonjuwelen van D66 - lag door de aftocht van De Graaf in puin. Pechtold wilde er iets van maken en vond een gewillig oor bij vicepremier Zalm. ,,Gerrit gunde iedere minister iets. Het CDA had helemaal geen zin om verder te gaan met de bestuurlijke agenda, maar Zalm zei: de VVD steunt jou. Dat hielp enorm.'' Ook Pechtolds secondant Wouter Koolmees is een bekende. Koolmees werkte jaren als ambtenaar op Financiën onder Zalm.

Bruikbaar

Zalm zat dertien jaar in de politiek. In die tijd deed hij kennis op die hij nu kan gebruiken als informateur. Zo maakte hij in de paarse kabinetten de totstandkoming van de Euthanasiewet mee. Die ervaring is erg bruikbaar nu de verschillen tussen vooral D66 en ChristenUnie op het medisch-ethische vlak zo groot zijn, denkt Pechtold. ,,Hij kent de gevoeligheden, maar is niet geprofileerd op dit punt. Dat helpt om tot iets te komen waarmee beide partijen uit de voeten kunnen."

Quote Hij heeft een groot gevoel voor humor - best belangrijk bij een formatie Kees van der Staaij (SGP-leider) Pragmatisch, zo typeert ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers Zalm. Hij denkt dat die karaktereigenschap behulpzaam kan zijn na de ideologische scherpslijperij van Herman Tjeenk Willink. ,,Die heeft zich in het proces iemand van de vergezichten getoond. Dat is niet per se slecht, maar pragmatisme zou kunnen helpen. Al moeten de discussies uiteindelijk door de onderhandelaars worden beslecht en niet door de informateur."



Niet iedereen is enthousiast over de terugkeer van de 'neoliberale bankier'. In het Kamerdebat zeiden PVV, SP, Partij voor de Dieren, Denk en Forum voor Democratie zijn voordracht niet te steunen. SGP-leider Kees van der Staaij brak een lans voor Zalm. ,,Ik heb hem leren kennen als een man met een groot gevoel voor humor - best belangrijk bij een formatie - en iemand die veel begrip heeft voor standpunten van partijen die niet de zijne zijn."