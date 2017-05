GroenLinks-aanhang is mild voor Klaver

De partij kreeg binnen een dag 700 aanmeldingen voor de 'meetup' met Jesse Klaver, ondanks de zomerse weersvoorspellingen. De partijleider had beloofd daar vragen over de stukgelopen kabinetsformatie te beantwoorden. Maar eenmaal op het podium doet hij meteen aan verwachtingsmanagement: ,,Op de meest prangende vraag – waar ging het mis? – ga ik geen antwoord geven." Klaver wil niet uit de school klappen. Gemor blijft uit. Wel gaat Klaver in op zijn eigen inzet als het gaat om migratie gaat, hét punt waarop VVD, CDA, D66 en GroenLinks elkaar niet konden vinden. ,,We moeten gastvrij zijn voor mensen die hulp nodig hebben. We sturen mensen die wegvluchten voor oorlog niet weg." Het applaus klinkt daarop het hardst van deze avond.



Huub Bellemakers, die bij de verkiezingen van maart op de kandidatenlijst stond, is blij dat het breekpunt een voor zijn partij zo'n principiële kwestie als vluchtelingen was. ,,Dat heb ik liever dan paar procentjes meer of minder." Volgens hem kan de breuk GroenLinks niet worden aangewreven. ,,Wij wilden veel." Maar, zoals Klaver later zegt: ,,We willen graag regeren, maar niet tegen iedere prijs."



Daarom wil GroenLinks nu vooral de 'beweging' uitbouwen, zegt Klaver in antwoord op de vraag uit de zaal welke les hij uit de formatiepoging heeft getrokken. ,,Het is belangrijk dat GroenLinks een grote partij is." Nu pas zijn partij de kleinste van de vier die aan de onderhandelingstafel aanschoof. ,,We moeten dus doorgroeien."