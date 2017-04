GroenLinks bedankt achterban voor steun zieke moeder Klaver

In een email schrijft Kathalijne Buitenweg, de nummer twee van GroenLinks, dat de partij erg was geschrokken van het nieuws. ,,Het was duidelijk dat hij direct naar haar toe moest. We respecteren vanzelfsprekend hun privacy en hopen allemaal heel erg dat ze beter wordt. Veel dank aan iedereen die de afgelopen dagen heeft meegeleefd." Ze noemt het 'extra bizar' dat dit net tijdens de formatieonderhandeling gebeurt. ,,Dat is dan wel het laatste waar je rekening mee houdt."



Klaver werd op woensdag vervangen van Bram van Ojik, die zelf jarenlang partijleider is geweest. ,,Het is ontzettend fijn om te weten dat we veel ervaring en kennis hebben in onze fractie om op terug te vallen. Velen zijn nieuw – maar tegelijkertijd heel ervaren." Die ervaring wist overigens niet te voorkomen dat Ojik een pijnlijk beginnersfout beging door zijn formatiedocumenten niet af te schermen bij vertrek uit de Stadhouderskamer. Informateur Schippers besloot de geplande onderhandelingen van gisteren te verzetten naar komende dinsdag, zodat Klaver alsnog kan aanschuiven.