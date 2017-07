Grootste gevaar voor Rutte III is de coalitie zelf

Met bijna 100.000 voorkeursstemmen heeft Pieter Omtzigt een stevige, eigenstandige positie in de CDA-fractie opgebouwd. De Twentenaar staat bekend om zijn vasthoudendheid: hij beet zich vast in de mislukte reorganisatie bij de Belastingdienst en de nasleep van de ramp met de MH17, de steen in de schoen van minister-president Mark Rutte. De vraag is of oppositiehengst Omtzigt zich laat temmen in coalitieverband, al valt niet uit te sluiten dat hij ‘veilig’ in het kabinet wordt geparkeerd.



De CDA-fractie kent meer eigenheimers, eveneens afkomstig uit het Oosten: de godsvruchtige, Gelderse landbouwwoordvoerder Jaco Geurts stemde al eens, als enige in zijn fractie, tegen de wet die ervoor zorgde dat leraren niet meer ontslagen mogen worden om het ‘enkele feit’ dat zij homoseksueel zijn. En melkveehouder Maurits von Martels uit Dalfsen kwam tot schrik van de CDA-top in de Kamer na een geslaagde voorkeurscampagne waarin hij meer ‘boerenverstand’ in de Kamer bepleitte; hij stond nummer 44 op de lijst en is een onbeschreven blad.