Hennis: Stuur Europese strijdkrachten het veld in

Europa beschikt al zeker tien jaar over snel inzetbare strijdkrachten die nog nooit zijn ingezet: de battlegroups. Op haar misschien wel laatste Europese bijeenkomst, vandaag, sloeg Jeanine Hennis (Defensie) met haar vuist op tafel: ‘Gebruik ze of schaf ze weer af!’

De tafel leeft nog?

,,Die leeft nog! De collega’s zijn van mij ook wel wat gewend. Ik roep dit al vijf jaar, alleen: wel steeds harder. De wereld om ons heen wordt onveiliger, je voelt de druk. Zie Rusland, het Midden-Oosten, Noord- en West-Afrika, Zuidoost-Azië. Dan is het vreemd en uiteindelijk een ondermijning van je geloofwaardigheid als je beschikbare capaciteit niet inzet.”

Hoe reageerden uw collega’s? Gaat er nu iets gebeuren?

,,Ik heb het gevoel dat de politieke wil er is, maar zodra de daad bij het woord moet worden gevoegd zijn er te vaak aarzelingen. Ik wil af van die vrijblijvendheid.”

Waar hadden we de battlegroups kunnen inzetten?

,,Zuid-Soedan of Mali waren prima opties geweest, eigenlijk nog steeds. Of elders, bijvoorbeeld in afwachting van het moment waarop de VN een operatie heeft opgezet. Het gaat om tijdelijke inzet, geen operaties die je honderd jaar blijft doen. Ik heb het wat hard willen aanzetten, want afschaffen is natuurlijk helemaal geen optie. Maar we hebben die eenheden ook niet in het leven geroepen om alleen maar te oefenen.”

Volledig scherm Minister Hennis-Plasschaert en Tom Middendorp kijken naar een demonstratie van een medische evacuatie tijdens een tweedaags bezoek aan Afghanistan. © ANP

Op Malta is ook opnieuw gesproken over een Europees leger dat zo niet mag heten. Hoe ver staat het daarmee?

,,Dat wordt dus zeker géén Europees leger, maar meer defensiesamenwerking is wel nodig. Europa is zich heel erg bewust dat het de verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid moet kunnen dragen, het kan zich niet achter de brede schouders van Amerika blijven verschuilen. Maar Brussel verslikt zich ook erg makkelijk in het aankondigen van grote dingen die daarna niet gebeuren, zoals in 2010 ’s werelds grootste kenniseconomie zijn. Laten we kijken wat toegevoegde waarde heeft, en laten we dat snel en zo concreet mogelijk invullen. En allemaal samen, want veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Echte samenwerking vereist misschien wel dat op den duur niet iedereen zijn eigen luchtmacht, marine en landstrijdkrachten aanhoudt…

,,Oh, maar de tijd dat landen volledige krijgsmachtdelen afstoten ga ik niet meer meemaken! Je hebt een basisgereedschapskist nodig met jachtvliegtuigen, pantsers en fregatten, daaraan zal iedereen willen blijven bijdragen. Daarnaast nichecapaciteiten, die niet in alle lidstaten beschikbaar zullen zijn. Ik wil vooral betere samenwerking, die ons zonder onnodige bureaucratie meer militaire slagkracht geeft.”

Was dit vandaag nou echt uw politieke testament, of krijgen we straks in Rutte-III gewoon Hennis-II op Defensie?

,,Het eerlijke antwoord? Ik weet het gewoon niet! De formatie is gaande, de uitkomst ongewis. Ik heb vandaag in elk geval geen afscheid genomen, en heb ook tegen sommige collega’s gezegd: ik vind dit een prachtbaan die ik met alle plezier voortzet.”