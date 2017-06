Hennis wil open grenzen voor militair transport naar Rusland

Tijdens de Koude Oorlog, tot aan de val van de Muur, was snel transport geen probleem, maar sindsdien is er veel veranderd. In veel landen zijn de havens en spoorwegen geprivatiseerd of zijn er geen platte wagons meer voor zwaar materieel. Nieuwe viaducten zijn niet altijd op het gewicht van tanks berekend, in heel Europa zijn er veel strengere voorschriften voor het vervoer van chemische stoffen. ,,Twee jaar geleden al hebben we ontdekt dat versterkingen dagen te laat kunnen aankomen. We zijn zo druk bezig geweest met expedities naar verre oorden, dat we onze kerntaak – de verdediging van ons eigen grondgebied – voor een deel weer opnieuw moeten leren”, aldus een Navo-bron. Dat is nu extra belangrijk omdat Navo-landen dit voorjaar strijdkrachten stuurden naar vier oostelijke bondgenoten die zich door de toenemende Russische agressie onveilig voelen.