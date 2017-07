Hernieuwde poging om Obamacare te schrappen strandt in Senaat

Een nieuwe poging van de Republikeinen om de Amerikaanse zorgwet Obamacare te schrappen en te vervangen door een nieuwe wet, heeft het vannacht vooralsnog niet gered in de Senaat. Naast alle Democraten is ook een aantal Republikeinen niet overtuigd.

De Amerikaanse Senaat had gisteren ternauwernood ingestemd met een nieuw debat over wat er in de plaats van Obamacare moet komen. De stem van vicepresident Mike Pence gaf daar uiteindelijk de doorslag voor. President Donald Trump wil af van de wet die door zijn voorganger in het leven is geroepen.

In de nieuwe wet, die zestig stemmen nodig had om aangenomen te worden, zou flink worden gesneden in bijvoorbeeld subsidies die arme mensen krijgen voor een zorgverzekering. 43 Republikeinen stemden voor een volledig nieuwe wet, terwijl negen leden van de 'Grand Old Party' zich bij de Democraten voegden, waardoor het aantal tegenstemmers op 57 kwam.

Amendementen

Dat betekent echter nog niet dat The Patient Protection and Affordable Care Act, zoals de zorgwet echt heet, hoe dan ook overeind blijft staan. De komende dagen wordt er in de Senaat nog gestemd over verschillende amendementen, die voor aanpassingen kunnen zorgen.



Een groot aantal Republikeinen had eerder al aangegeven dat een volledige vervanging van Obamacare te ver gaat, maar wil wel instemmen met een aantal wijzigingen. Onder hen ook John McCain, bij wie onlangs een hersentumor werd geconstateerd. Hij stemde eerder wel voor een nieuw debat.

