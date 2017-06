Het optimisme van Pechtold is ongeloofwaardig

Ruim drie maanden na de verkiezingen lijkt er dan toch zicht te komen op een nieuw kabinet. Dat wil zeggen: mits VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het met elkaar eens kunnen worden over een regeerakkoord. Dat wordt nog een hele kluif. Doordat dit volgens alle betrokkenen de enige overgebleven optie is voor een werkbaar meerderheidskabinet, kunnen alle vier de partijen bij de onderhandelingen hun hakken in het zand zetten om de anderen te dwingen water bij de wijn te doen. Er is immers geen uitwijkmogelijkheid. Daar komt bij dat deze coalitie zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer leunt op een minimale meerderheid.



De ervaring leert dat in dit soort gevallen - om te voorkomen dat straks ook maar één Kamerlid afwijkend stemt en zo de toekomst van het kabinet in gevaar kan brengen - alle afspraken tot in het kleinste detail zullen worden vastgelegd. Tijdens de komende onderhandelingen zal het dan ook hard tegen hard gaan.



Het optimisme dat D66-leider Alexander Pechtold nu probeert uit te stralen over de afloop van de formatie is ongeloofwaardig. Alle bezwaren die hij eerder keer op keer aandroeg tegen samenwerking met de ChristenUnie staan nog steeds recht overeind. Het is nog steeds een minimale meerderheid, de onderlinge verschillen zijn nog steeds heel groot. Maar met zijn halsstarrige opstelling had hij zichzelf mat gezet in het politieke schaakspel. Hij heeft nu een opzichtige draai gemaakt om door te kunnen spelen.