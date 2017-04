Hongaarse premier Orbán jent Europees Parlement

Hongarije wil Europa niet afbreken, maar hervormen. De Brusselse beschuldigingen aan het adres van Hongarije zijn pertinent en aantoonbaar onjuist. ,,Alsof je van moord wordt beschuldigd terwijl het slachtoffer springlevend rondloopt”, zegt premier Viktor Orbán. Luttele uren nadat Brussel – eindelijk, volgens sommigen – een inbreukprocedure opstartte tegen de voorgenomen sluiting van de liberale Centraal-Europese universiteit in Boedapest, waagde de Hongaarse leider zich in het hol van de leeuw – het Europees Parlement – om zíjn visie te geven.



Zijn strategie: doen of je neus bloedt. Van alle bezwaren van Brussel tegen zijn land klopt volgens hem niets. Zijn Europese referendum met de titel ‘Laten we Brussel stoppen’, gelanceerd net na de Europese jubileumtop in Rome, is een democratische volksraadpleging. ,,Dat doen we al voor de vierde keer, ik kan het u aanraden.”



Ook klopt het niet dat Boedapest universiteiten sluit, maatschappelijke organisaties het werken onmogelijk maakt of Roma-kinderen discrimineert. Wel heeft Hongarije een andere manier van debatteren. ,,Wij houden van duidelijkheid, het verbale keurslijf in Brussel hindert ons.” En pesterig: ,,Maar zou juist dat keurslijf niet de reden zijn dat Brussel zo weinig geliefd is?''