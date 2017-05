Hoofdonderhandelaar EU: Londen moet Brexit betalen

,,Dat is geen straf of exitbelasting. De EU en Groot-Brittannië zijn allerlei gezamenlijke verplichtingen aangegaan. We moeten het met Londen eens worden over hoe we die rekening opmaken", aldus Barnier vanmorgen bij een toelichting op hoe hij het Britse vertrek uit de unie wil aanpakken. Hij wil dat het Europees Hof een oogje in het zeil houdt tijdens de Brexit.