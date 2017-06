'Hou burgers uit de schulden door afschaffen toeslagen'

Er moet nu echt wat gebeuren, zegt José Manshanden van het onafhankelijke adviesorgaan voor de regering. ,,De overheid moet zich ervan bewust worden dat het zelf een grote veroorzaker is van schulden.''



De Belastingdienst keert toeslagen nu uit als voorschot op basis van een geschat inkomen. Achteraf kijkt men of het klopt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt, moet er geld terugbetaald worden. Maar vaak hebben mensen het dan al uitgegeven en is er geen spaarpot achter de hand. Daarnaast zijn de regelingen ingewikkeld en lopen schulden vaak automatisch op, waardoor de problemen snel groeien.



Daarom moet er volgens de Raad een eenvoudiger belastingstelsel komen, zonder dat mensen met lage inkomens erop achteruitgaan.Vakbonden en werkgevers, verenigd in de SER, moeten zich buigen over een alternatief systeem.