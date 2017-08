'Idioot als de PvdA opstapt'

Zo praten VVD en PvdA, die al die jaren als coalitiepartners de rijen gesloten wisten te houden, ineens vakkundig langs elkaar heen. Die opstelling is nog even vol te houden. Asscher is nog met vakantie en hoeft Rutte en Zijlstra pas op 21 augustus weer onder ogen te komen bij hun gebruikelijke maandagse coalitieoverleg. In de dagen daarna onderhandelen de coalitiepartijen over de begroting en zal de PvdA moeten kiezen of die haar handtekening verdient. Als de bom barst, is het naar verwachting in die week.



Op het Binnenhof ontmoet de PvdA ondertussen veel onbegrip, maar de gedecimeerde partij zou daarbuiten juist veel steun krijgen. Ze laten zien pal achter de leraren te staan en dat past bij hun nieuwe rol als oppositiepartij. Uit opinieonderzoek blijkt dat 89 procent van de PvdA-kiezers Asschers houding waardeert.



Of de lerarensalarissen door alle schermutselingen vanaf volgend jaar omhoog gaan, is nog allerminst zeker. Het nieuwe kabinet dat het moet regelen, is er immers nog niet. Een uitweg kan zijn dat de onderhandelende partijen dit najaar een deelakkoordje sluiten en bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer zelf extra geld uittrekken voor de leerkrachten. Dan hebben VVD en PvdA dus voor de bühne geruzied.