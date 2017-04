'Ik ben niet bang voor dementie'

Martin van Rijn stond symbool voor de harde bezuinigingen in de gezondheidszorg. Zelfs de moeder van de staatssecretaris werd in de felle discussie betrokken: haar verpleeghuis stond op de zwarte lijst van de inspectie. ,,Ik kan niet meer aan haar vragen hoe het daar nu is."

Bijna vijf jaar lang was PvdA'er Martin van Rijn (61) in financieel noodweer verantwoordelijk voor de ouderenzorg. Een heftige periode, waarin Van Rijn bakken met kritiek over zich heen kreeg door het schrappen van tienduizenden zorgbanen. Zelfs zijn eigen ouders raakten bij de discussie betrokken: zijn vader vertelde eind 2014 in deze krant over de gebrekkige verpleegzorg voor Van Rijns demente moeder.



De afgelopen jaren stond de staatssecretaris symbool voor harde bezuinigingen op de gezondheidszorg. Maar Van Rijn heeft naar eigen zeggen 'ongelooflijk hard' gewerkt om de verpleeghuiszorg langzaam naar een nog hoger niveau te tillen. ,,Want, we behoren al tot de wereldtop", klinkt het. Nu ligt volgens hem voor een nieuw kabinet de volgende uitdaging op tafel: geld reserveren voor liefdevolle zorg op maat, geleverd door goed opgeleide medewerkers die weer trots zijn op hun werk.

Hoe gaat het nu met uw moeder?

,,Slecht. De dementie grijpt steeds verder om zich heen. Ze slaapt heel vaak en echt contact is eigenlijk nauwelijks meer mogelijk. Dat is heel triest om te zien. Maar ik krijg af en toe een lachje en dan hoop ik dat er een zweem van herkenning is. Dan zijn we allebei gelukkig, denk ik dan maar."

Krijgt zij nog verbeteringen mee in de zorg bij dat Haagse tehuis?

,,Dat kan ik niet aan haar vragen. Maar ik kan zien dat er meer activiteiten worden georganiseerd. Ik krijg ook signalen van andere naasten dat er inmiddels ook rekening wordt gehouden met hoe bewoners vroeger leefden. Dat is goed, want het gaat niet meer alleen over goede zorg. Vooral ook over liefdevolle zorg."

Toen u staatssecretaris op Volksgezondheid werd, lag uw moeder daar al. Gaf u dat een drive om de ouderenzorg menselijker te maken?

,,Toen ik politicus werd, heb ik mezelf voorgenomen nooit een dikke huid te krijgen. Ik ben bij mijn eerste begrotingsbehandeling gelijk begonnen over mijn beweegredenen, over mijn ouders en wat er in een mensenleven kan gebeuren. Het is belangrijk dat daar rekening mee wordt gehouden als bekeken wordt welke zorg iemand nodig heeft. En dat geldt niet alleen voor de verpleeghuiszorg."

Het thema 'gebrekkige ouderenzorg' is op de kaart gezet door anderen, vooral Hugo Borst en Carin Gaemers. Is het een brevet van onvermogen dat u dat zelf niet kon?

,,Ik zie dat vooral als een enorme katalysator. De afgelopen jaren heb ik consistent gewerkt aan verbetering van de ouderenzorg. Plannen gemaakt voor liefdevolle zorg, een geplande bezuiniging geschrapt, geld geregeld voor extra personeel, activiteiten en opleidingen. Ook is er een nieuwe set kwaliteitseisen neergelegd. Zeker het manifest van Hugo en Carin, die wisten te verwoorden wat we allemaal voelen, heeft ervoor gezorgd dat politici samen ook zeiden: 'Dit is de goede koers'."

En was het in die mediastorm een voordeel of een last dat u er persoonlijk in zat?

,,Wie zit er niet persoonlijk in dit onderwerp? Wie kent niet iemand in zijn omgeving die zorg krijgt of heeft gekregen? Het gaat over de gezondheid en het welzijn van jezelf, je kinderen of je ouders. Dat komt heel dichtbij. Die emotie geldt nog veel sterker bij ouderenzorg."

In de campagne wierp Mark Rutte zich ineens op als hoeder van de verpleeghuiszorg. Wist u dat hij langs een aantal instellingen zou gaan?

,,Ja."

Rutte kwam plotsklaps met 2 miljard en een plan om goede verpleegzorg tot de norm te verheffen. Waarom hebt u dat niet bedacht?

,,Wij hebben ook altijd gezegd: de basiskwaliteit moet op orde en daarnaast moeten we erachter komen waarom sommige zorginstellingen prima met hun budget toe kunnen en andere helemaal niet. Want soms kunnen de kosten prima omlaag, zodat er meer geld voor liefdevolle zorg en meer personeel overblijft. Maar soms tillen instellingen een zware last met zich mee, zoals een duur gebouw. Die nuance is er ook."

Wat was uw reactie toen u zag dat de VVD zich richting de verkiezingen plots ging bekommeren om de verpleegzorg?

,,In eerste instantie dacht ik: wat krijgen we nou! Maar een late bekering is ook waardevol. Weer een medestander erbij."

Vond u het niet hypocriet en opportunistisch?

,,Ik ben een gematigd mens, ik heb dat soort oordelen niet zo snel."

Er zijn tijdens uw periode ook tienduizenden mensen ontslagen in de ouderenzorg. Terwijl de zorg thuis nog lang niet overal op orde is. Waarom?

,,Dat heeft er deels mee te maken dat we bij de huishoudelijke hulp moesten schrappen, omdat we qua financiën in 2012 aan de rand van de afgrond stonden. We kozen ervoor om mensen het probleem van het schoonmaken van hun huis zelf te laten oplossen, als ze daartoe in staat waren, zodat we de zwaardere zorg uit de wind konden houden."

Heeft dat harde beleid op zorg uw PvdA zetels gekost?

,,Zou kunnen, weet ik niet."

Zei Diederik Samsom nooit tegen u: 'Wij moeten dit als partij goed verkopen'?

,,De ingrepen om de zorg op lange termijn betaalbaar te houden, waren zwaar. Dus wat we zichtbaar wilden maken: wij zijn hard bezig te regelen dat er meer naar de mensen wordt geluisterd! Maar het ging destijds financieel echt heel slecht. Toen wisten we al dat we hier niet populair door zouden worden."

Wat is er volgens u nodig voor betere ouderenzorg in de toekomst?

,,We hebben nu de eisen vastgelegd waaraan goede en liefdevolle zorg moet voldoen. Hoe mensen straks weer met trots op een feestje kunnen zeggen dat ze in de ouderenzorg werken en het naar hun zin hebben. Dat gaat op vaste basis minstens 1,3 miljard euro kosten, heeft het Zorginstituut uitgerekend. Het is aan een nieuw kabinet om daar afspraken over te maken, de verwachtingen zijn dus terecht hooggespannen. Ik heb de bal op de stip gelegd."

Deze week werd bekend dat er nog dit jaar 200 miljoen extra is voor meer handen aan het bed in de verpleeghuizen. Is het allemaal genoeg voor nu?

,,Uiteindelijk moet er structureel geld bij, dat is belangrijker dan de korte termijn. Maar er moet ook snel worden ingegrepen waar de kwaliteit echt onder de maat is. Dan is extra geld bij de Voorjaarsnota een goede eerste stap, dat kan iedereen op z'n vingers natellen. Alle partijen hebben die wens ook geuit."

In januari werd er al 100 miljoen gevonden. Daarover klagen de zorgorganisaties nu steen en been. Die regeling zou ingewikkeld en bureaucratisch zijn.

,,Als er zo'n pot beschikbaar komt, dan mogen we best eisen dat dit geld echt naar de zorg gaat en daar terechtkomt waar de nood het hoogst is. Ik vind het slecht dat er dan gedoe is over de regeling zelf! Laten we ons vooral samen richten op goede ouderenzorg over de hele breedte."

Blijft de ouderenzorg niet altijd het slachtoffer van mediaberichten over calamiteiten, ondanks al uw moeite?

,,Kijk naar wat er de afgelopen decennia allemaal is gebeurd; vroeger lagen ouderen samen op slaapzalen, nu worden ze verzorgd in huiskamers. De laatste jaren was de zorg wel een beetje weg georganiseerd. Terwijl kwaliteit van leven ook wordt bepaald door meer en beter naar elkaar om te kijken. Daarom zijn we alweer een volgende slag aan het maken: liefdevolle en persoonlijke zorg voor iedereen in een dementievriendelijke samenleving. Ook als je geen grote mond of een kleine portemonnee hebt. Daar moet, ondanks het voortdurende gevecht met de actualiteit, de focus altijd op liggen."

Mocht door een speling van het lot de PvdA alsnog gaan regeren, wilt u de klus dan afmaken?

,,Ik ga ervan uit dat ik die kans niet meer krijg. Wij hebben de verkiezingen zwaar verloren, dus het is even niet aan de PvdA."

U bent nu 61 jaar, wanneer denkt u behoefte te hebben aan goede ouderenzorg?

,,Ik heb geen andere wensen dan de gemiddelde mens. Ik wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Op cruciale momenten de juiste begeleiding krijgen. Iemand hebben die in moeilijke tijden even bij me langs kan gaan, het liefst mijn naasten."

Vreest u dement te eindigen, net als uw moeder?

,,Nee. Omdat ik er niet echt stil bij sta, ben ik er niet bang voor. Je kunt het leven nu eenmaal niet beïnvloeden, alleen zorgen dat je zo gelukkig mogelijk bent in iedere fase. Verder vertrouw ik erop dat je in Nederland goed wordt opgevangen. Daar moeten we allemaal heel gelukkig mee zijn."