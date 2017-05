Informateur Edith Schippers gaat (weer) nadenken

Schippers reageerde even na 21 uur op het stuklopen van besprekingen tussen D66 en de ChristenUnie (CU), eerder vandaag. Ze moest bekennen dat ze eigenlijk geen verhaal heeft. ,,Als de partijleiders blijven persisteren in het elkaar uitsluiten, maakt dat het er voor mij niet makkelijker op."

D66-leider Alexander Pechtold en CU-voorman Gert-Jan Segers besloten eerder na een urenlang 'verkennend gesprek' dat er te weinig onderlinge basis is om gezamenlijke deelname aan een coalitie met VVD en CDA te overwegen.

Daarmee klapte de laatste variant van Schippers om te komen tot een meerderheidskabinet. Een mogelijke coalitie met GroenLinks - in plaats van de CU - liep al in een eerder stadium stuk. Nog weer andere combinaties komen wegens de door verschillende partijen opgeworpen blokkades niet in aanmerking.

Wachten

,,Ik ga nu eerst eens even nadenken over de ontstane situatie," zei Schippers. ,,Ik kan geen ijzer met handen breken." De informateur zei te begrijpen dat de media liever hadden gezien dat zij met een 'enorme mededeling' naar buiten was gekomen, maar kennelijk weet ook zij het even niet meer. ,,En als ik niet naar buiten was gekomen, staat u hier ook maar te wachten."

Morgen vergadert de Tweede Kamer over de ontstane situatie. Mogelijk zal een beroep gedaan worden op de Partij van de Arbeid om aan te schuiven in een coalitie met VVD, CDA en D66. Maar na de dramatische verkiezingsnederlaag in maart willen de sociaal-democraten niet regeren.

Blokkade

PvdA-leider Lodewijk Asscher reageerde op twitter: 'Formatie in impasse. Dat komt o.a. doordat nog steeds niet duidelijk is of VVD, CDA, D66 en GL het serieus hebben geprobeerd'.

Volgens Asscher moet er tijdens het Kamerdebat 'duidelijkheid komen over de blokkade van D66'. De PvdA-leider vindt bovendien dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks 'verstoppertje spelen' en dat de partijleiders daarmee moeten stoppen.

Er moet, vindt Asscher, alsnog een 'uiterste poging' worden ondernomen om een coalitie van deze vier partijen mogelijk te maken. De eerdere poging liep na zeven weken onderhandelen onder meer vast op het dossier immigratie.

Schutting