Informateur Schippers: alle thema's zijn op tafel geweest

Ze streeft er nog steeds naar 'voor de zomer een nieuw kabinet tot stand te brengen'. Met haar brief probeert Schippers de oppositie in de Tweede Kamer tegemoet te komen, die meer openheid verlangt. Vooral de PVV en de SP vinden dat er te weinig aan de Kamer wordt gemeld hoe de voortgang tussen de partijen is.

Meest opvallende is dat Schippers expliciet zegt dat in ieder geval alle thema’s, dus ook splijtzwammen, aan bod zijn gekomen. Schippers schrijft echter dat haar 'terughoudendheid' past om iets te zeggen over hoe het gaat tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Quote Iedereen is zich bewust van grote inhoudelijke verschillen Informateur Edith Schippers