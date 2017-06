'Informateur Tjeenk Willink houdt ermee op'

Macron en Merkel tonen zich verbonden in Brussel

23 juni De nieuwe Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel geven vandaag in Brussel samen een persconferentie na afloop van de EU-top in Brussel. Dat is ongebruikelijk, normaal gesproken doen nationale leiders dat alleen. De oplevende Frans-Duitse samenwerking in Europa lijkt daarmee concreet te worden.