Informateur Zalm praat de koning bij over formatie

Gisteren toonden ze zich hoopvol over het verloop van de gesprekken, al is er nog geen gezamenlijk plan voor doorrekening naar het Centraal Planbureau gestuurd. Zalm wilde gisteravond niet ingaan op de vraag hoe ver de gesprekken nog zijn verwijderd van een overeenkomst. ,,Om in Tour de France-termen te spreken: we hebben enkele bergetappes achter de rug, er komen er nog een paar, maar we zijn zeker nog niet in Parijs. Tijd is belangrijker dan kwaliteit."