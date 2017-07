Invoering 'menselijk' pgb-systeem voor zorg vertraagd

PVV-Kamerlid Fleur Agema vindt de vertraging onbegrijpelijk. ,,We hebben altijd gezegd dat ze nooit het oude systeem hadden mogen vervangen, het gaat nu wel 2020 worden voordat het echt is geregeld. Dit is voor patiënten heel zuur. Sterker nog, het is gewoon een blamage.”



Volgens ingewijden is al een paar weken helder dat de start van het nieuwe systeem vertraging zou gaan oplopen. ,,De VNG moest hier toch een keer mee naar buiten, want gemeenten hebben aangegeven dat het, nu een half jaar van tevoren, niet meer gaat lukken per begin 2018.”