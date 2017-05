Jongerenclubs GroenLinks en CDA bekvechten over formatie

Het CDJA houdt er een hele andere lezing op na en hekelt juist de opstelling van GroenLinks aan de formatietafel. ,,Het lijkt er steeds meer op dat er binnen GroenLinks het idee leeft dat het laten klappen van de onderhandelingen de beste optie is", zegt CDAJ-voorzitter Ard Warnink. Volgens hem wordt DWARS door de moederpartij ingezet om de onderhandelingen te frustreren. ,,We zagen het afgelopen jaar al dat DWARS volledig aan de leiband van het partijbestuur van GroenLinks liep", aldus Warnink. ,,Een voorbeeld daarvan is de draai die de jongerenorganisatie maakte op het gebied van het leenstelsel. Waar DWARS altijd fel tegen het leenstelsel is geweest zijn ze vlak voor de verkiezingscampagne gedraaid, omdat de druk vanuit de partijtop te zwaar werd."



De jongerenclub benadrukt samen met DWARS en de andere politiek jongerenorganisaties het klimaatmanifest van Jan Terlouw te hebben ondertekend. Daarin staan afspraken over het aanpakken van de klimaatproblemen. ,,Ook voor ons is duurzaamheid belangrijk. Wij willen daarom volop inzetten op innovatie en het beperken van ons energieverbruik", zegt Warnink. De partij gelooft echter niet in de oplossingen van GroenLinks. ,,Het enige gevolg dat de belastingen van GroenLinks hebben, is dat de mensen met de laagste inkomens in onze samenleving er nog meer op achteruit gaan omdat zij de rekening gepresenteerd krijgen." Het CDAJ spreekt zelfs van het 'grootste denivelleringsprogramma van de afgelopen eeuw'. ,,Als het CDA dwarsligt om dát te voorkomen, dan begrijpen wij het CDA heel goed."