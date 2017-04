'Kabinet, focus op bouw van nieuwe woonwijken'

VVD-voorzitter Keizer geeft openheid over 'zelf­ver­rij­kings­deal'

9:55 De voorzitter van de VVD, Henry Keizer, geeft vanmorgen tekst en uitleg over een zakendeal waardoor hij in opspraak is geraakt. Het gaat om zijn overname van het uitvaartbedrijf De Facultatieve in Den Haag. Volgens een woordvoerder van de onderneming wil Keizer in een gesprek met de pers volledige openheid van zaken geven.